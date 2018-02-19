İzmir'de "Artı Para" isyanı!

İzmir'de Artı Para adı altında ulaşıma getirilen yeni uygulama vatandaşları isyan ettirdi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 13:15

İzmir'de Aliağa ve Selçuk ilçesi arasındaki 136 kilometrelik hatta faaliyet gösteren kent içi banliyö sistemi olan İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü "Artı Para" adı verilen yeni bir sisteme geçti.

Getirilen yeni uygulama ile yolcular, 25 km'ye kadar olan seyahatlerini 2,86 TL ödeyerek yapabilecek ama daha fazla mesafe için ek ücret ödeyecek.

En uzak mesafe esas alınıyor

Yeni sistemde tartışma konusu olan konu ise İZBAN'a biniş yapacak vatandaşın, istasyondaki gidilecek en uzak mesafeye göre kartına yükleme yapması gerekiyor. En uzak mesafe baz alınarak yüklenen ücretin tamamı binişte kesiliyor eğer alınan ücretten az mesefa gidilirse yolcular inince ücreti tekrar geri alabilecekler.

Vatandaştan tepki

Bu duruma tepki gösteren İzmir halkı, "Çocuklar ne yapacak, öğrenciler ne yapacak. 10 lirası olmayan İzmir'de yaşamasın o zaman. Her anne baba çocuğuna günlük 10 lira verebilecek mi, günlük 5 lira veren var. Bir düşünsünler. Hayır yani sosyete şehri miyiz. Bu haksız bir kazanç. Belediyenin bu yaptığı resmen bir soygun" sözleri ile yapılan bu değişikliğe tepki gösterdi.