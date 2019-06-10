İzlanda'da milli takıma büyük terbiyesizlik!

İzlanda'da A Milli Takım kafilesine büyük terbiyesizlik yapıldı. Kafilenin saatlerce havaalanında bekletildiği yetmezmiş gibi bir Emre'ye büyük bir saygısızlık yapıldı.

Güncellenme 10 Haziran 2019 09:34

A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Saatlerce havaalanında bekletildiler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş basın toplantısı yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bugün basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.

Emre’ye büyük terbiyesizlik

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda terbiyesizlikle karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, yıldız futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

İzlanda’dan açıklama

Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.