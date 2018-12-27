İZBAN'daki grev sonrası yapılan zammı beğenmeyen işçiler tepki çekti
İZBAN'daki işçi grevi sonrası teklif edilen zammı beğenmeyen işçiler greve devam etti. Peki zammı kabul etselerdi ne kadar maaş alacaklardı?
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığı ile işletilen İZBAN’da 10 Aralık’ta başlayan grevin sonlandırılması için işverenler işçiye yüzde 26’lık zam teklifinde bulundu. Bu zammı düşün bulan işçiler greve devam kararı aldı.
Zam teklifi geri çekildi
İşveren ise Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin önerilen teklifi kabul etmemesi üzerine zam teklifini geri çektiğini duyurdu.
Zamlı maaşlar açıklandı
18 gündür devam eden İZBAN grevi ile ilgili yönetim, yüzde 26’lık zam sonrası işçilerin alacağı maaşı kamuoyu ile paylaştı.
Net ücretler 4 bin TL'nin üzerine çıkacaktı
İZBAN’dan yapılan açıklamaya göre, 18 gündür süren grevin 'hemen sonlandırılması' şartıyla teklif edilen yüzde 26’lık zam önerisinin kabul edilmemesi nedeni ile geri çekildiği, İZBAN’ın yüzde 26’lık zammının kabul edilmesi durumunda 2015’te işe başlayan; lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dâhil alacağı net ücretin ayda 4 bin TL'nin üzerine çıkacağı ifade edildi.
Zam sonrası maaşlar ne kadar olacaktı?
Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlardan sonra alınan ücretlerin kalem kalem belirtildiği yazılı açıklamada; 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dâhil hesaplanmış ortalama net aylık gelirlerinin kamuoyu ile paylaşıldığı dile getirildi.
Zam sonrası işçilerin alacağı maaşlar şu şekilde:
Makinist: 4 bin 152 TL
Tekniker: 4 bin 136 TL
Teknisyen: 3 bin 988 TL
İstasyon Operatörü: 3 bin 820 TL
Gişeci - Veznedar: 3 bin 773 TL
Ofis Personeli: 3 bin 694 TL