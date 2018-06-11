İyot yetersizliği meğerse buna sebepmiş!

Uzmanlar iyot eksikliğinin özellikle gebelik döneminde, bebeklik ve çocuk döneminde zeka gelişimi açısında çok önemli olduğunu vurguluyor.

Güncellenme 11 Haziran 2018 15:54

İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası kapsamında konuşan uzmanlar, tiroid hormonlarının vücudun metabolizma hızını düzenlemekle birlikte anne karnından başlayıp çocukluk dönemine kadar zeka gelişiminde de ciddi rol oynamaktadır. Uzmanlar, "Tiroid bezinde Tiroglobulin adlı proteine bağlanan iyot elementi ile tiroid hormon sentezi yapılmaktadır. Vücudumuzda iyot sentezlenemediğinden dolayı besinlerle almak zorundayız" açıklamasında bulundu.

İyotlu tuza dikkat!

Halk arasında tiroid büyümesine ‘Guatr’ denilmektedir ve dünya genelinde guatra yakalanma nedeni en sık iyot eksikliğinde kaynaklandığı bilinmektedir. Türkiye’nin ise endemik guatr bölgesi olarak adlandırılmasının nedeni, 90’lı yollarda Türkiye’de bulunan tuzların iyotlanmaması ile birlikte insanların kendileri için yeterli oranda iyot almamış olmalarından kaynakladığını uzmanlar açıklıyor. Bu durumun ise en çok çocuklar üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Yemeğe tuz ne zaman atılmalı?

İyot eksiliğin gebelik döneminden başlayıp, bebeklik ve çocukluk döneminde çocuğun zeka gelişimi üzerinde son derece önemli olduğunu vurgulayan uzamanlar iyotlu tuz kullanırken de bir takım ince ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Tuz alırken büyük paket olarak almamaya dikkat etmek gerekir ve alınan tuzun iyot içeriyor olmasına dikkat etmek gerekir mutlaka iyot içeren tuzlar tercih edilmeli. Rafine olmayıp ve içeriği bilinmeyen, kaya tuzu, himalaya tuzu olduğu söylenen tuzlardan uzak durmak gerekir.

Tuzu sakladığınız ortamın kuru ve karanlık olmasına özen gösterin. Paket veya kavanozların ağzı açık olmamasına dikkat edin. Yemek yaparken tuzunu yemeğin başında değil pişmesine yakın atın. Böylece daha az tuz miktarı ile ihtiyaç olunan iyot alınmış olur.