İYİ Parti'yi sarsan istifa

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Küçük’ün görevinden istifa ettiği belirtildi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 16:23

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Ayhan Küçük’ün görevinden istifa ettiği belirtildi. Küçük’ün sağlığının olmadığı, doktorların tavsiyesi üzerine il başkanlığından ayrılma kararını aldığı açıklandığı belirtildi.

İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küçük, partinin özellikle Yalova teşkilatının durumunu göz önünde bulundurarak sağlığının yoğun, stresli ve zorlu başkanlık sürecine elverişli olmadığını, doktorların tavsiyesi üzerine il başkanlığından ayrılma kararını aldığını belirtti.

Göreve her daim hazır olduğunu bildiren Küçük, parti için çalışmaya devam edeceğini ve rozetini çıkarmayacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Küçük'ün genel seçim öncesi kalp damarlarından bir ameliyat geçirdiği ifadesine yer verildi.

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'nda yeni il başkanı seçimi için genel merkezden gelecek kararın beklendiği vurgulanan açıklamada, kısa süre içinde il kongresinin yapılacağı kaydedildi.