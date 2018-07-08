İyi Parti'yi karıştıran görüntüler!

İyi Partili isimlerin Bahçeli'nin elini öpmesi ve önünde eğilmesi parti tabanında büyük bir tepki ile karşılandı.

Güncellenme 08 Temmuz 2018 11:55

İyi Parti Meclis'in açılışının ilk gününde tartışmaları görüntülere imza attı. Yemin eden İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, Musavvat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin önünde eğilmesi, Koray Aydın ile Bahçeli'nin samimiyeti ve Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması parti tabanında tepkiyle karşılandı.

İyi Parti milletvekili Murat Ağırel ise Bahçeli'nin elini öpen milletvekiline ve ülkücü işareti yapan milletvekiline sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ağırel, “Ben İyi Parti üyesi olarak bu görüntüleri kabul etmiyorum... Ben solcu gelenekten gelen bir Kemalist olarak yemin töreninde sol elimi kaldırsam ne düşünülürse bende şu anda onu düşünüyorum... MHP de daha önce siyaset yapmış olabilirsiniz ancak bunca olay yaşanmışken el öpme nedir? Kesinlikle kabul etmiyorum ve şiddetle protesto ediyorum. İyi Parti MHP değildir” diye yazdı.

Eski MHP'li isim Koray Aydın da Meclis'te Bahçeli ile bir araya gelerek sohbet etti. İki ismin samimi tokalaşmaları dikkati çekti.

Öte yandan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu'nun da Bahçeli'nin yanına gittiği görüldü. Sosyal medyada Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin elini öptüğü iddiası ile çalkalandı ama el öpmediği sadece önünde eğildiği ortaya çıktı.

İyi Partili Ağırel Twitter'dan şunları yazdı: "Geleneğimizmiş! Büyükmüş! eli öpülürmüş. Peki Meclis Başkanı olarak en yaşlı üye sıfatı ile Durmuş Yılmaz açılış yaptı. Kimse elini öptü mü? Genel Başkan’ın namusuna varana kadar laf edecek, bana fetöcü diyecek, terörist diyecek ve ben İYi PARTİ üyesi, hergün sahada çalışan Milletvekili adayı olarak bunu kabul edeceğim öyle mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Arkaz’ı protesto ediyorum, kabul etmiyorum..."