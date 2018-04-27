İYİ Parti'ye transfer olan 15 vekil tekrar CHP'ye mi dönecek?

CHP'den İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin seçim öncesinde tekrar partilerine döneceği iddia edildi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 10:39

CHP'den İYİ Parti'ye Meclis'te grup kurması için ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için geçen 15 milletvekilinin bundan sonraki süreçte ne yapacağı belli oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermediğini, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladığını belirtti.

Sarıkaya, seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekilinin partisine geri döneceğini ileri sürdü.

İddiaya göre CHP’de etkin bir isim, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Sarıkaya, Ankara'da siyasetin baş döndüren bir hızla devam ettiğini, bitti denilenlerin yeni bir fomülle canlandığını belirtti.