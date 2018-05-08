İyi Parti'ye FETÖ operasyonu

İyi Parti'nin iletişim sorumlusu olduğu iddia edilen Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ propagandası yapmaktan gözaltına alındı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 10:25

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğunu belirtilen Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası yaptığı gerekçesi ile sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Yeni Şafak ve Star gazeteleri İyi Partili, Çoraklık'ın FETÖ propoganası yaptığı iddiasını gazetelerinin birinci sayfalarına taşımıştı.