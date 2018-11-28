İyi Parti'nin sembol ismi istifa etti! İşte ilk açıklama

İyi Parti'nin kurucuları arasında olan Ali Türkşen, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 28 Kasım 2018 13:21

İyi Parti’nin kurucu üyelerinden olan Ali Türkşen, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Türkşen açıklamasında, iş yoğunluğu nedeni ile bu kararı aldığını söyledi.

“İktidarı değiştirmeye gücümüz yetmedi”

Türkşen, siyasi hayatına bir yılı aşkın süredir başladığını, bu süreçte her adımından zevk aldığını, bu çabalarının hiçbir uygulamasından memnun olmadığı mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini, yakın gelecekte de iktidarı değiştirmeye yetmeyeceğini gördüğünü ifade etti.

“Yerel siyaset düşünmedim”

Kendini hiçbir zaman yerel siyasette düşünmediğini belirten Türkşen, yaklaşan yerel seçim sürecinde, gerek iş gerek özel yaşantımdaki yoğunluk nedeniyle, şahsıma tevdi edilen ve edilebilecek görevleri layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşündüğümden siyasi faaliyetlerime an itibariyle son verdiğini söyledi.

Kararı Akşener’le paylaşmadı

Türkşen, bu kararını öncelikle partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’le paylaşmak istediğini, ama bugün bir sebeple ziyaretine gelen iki partili arkadaşıyla bu görüşünü paylaştığını, kendisi ile helalleşmeden önce bu açıklamayı yapmak zorunda olduğunu, bu güne kadar yolunun kesiştiği tüm partidaşlarına kapısının daima açık olduğunu, bu yolda yürüyebilmiş olmanın ayrıcalığını yaşadığını, kendisini sevenlere sevgi ve saygılarını sunduğunu ifade etti.