İyi Parti'nin o ildeki teşkilatında toplu istifa

İyi Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Aslan, beraberindeki isimlerle birlikte partiden toplu istifa ettiklerini ve Savcı Sayan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Güncellenme 04 Mart 2019 10:54

İyi Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, beraberindeki üyelerle birlikte yaptığı basın açıklamasında partiden toplu bir şekilde istifa ettiklerini duyurdu. Toplu halde istifa etmelerinin nedeninin İyi Parti Genel Merkezinin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten Aslan, bir yıl önce İyi Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

“Tek sorumlusu İyi Parti Genel Merkezidir”

İyi Parti Ağrı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerinden birlikte toplu halde istifa ettiklerini belirten Aslan, "Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İyi Parti Genel Merkezidir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür.

Savcı Sayan’ı destekleyeceklerini açıkladılar

Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değer göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."