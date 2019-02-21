İyi Parti'nin Mersin krizi böyle çözüldü

İyi Parti, Mersin Belediye Başkan adayı Kocamaz krizini DP formülü ile çözdü.

Güncellenme 21 Şubat 2019 11:01

Evrakları İl seçim kuruluna zamanında teslim edilmediği gerekçesi ile aday olamayan İyi Parti’nin Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz için yeni bir formül bulundu. Kocamaz, Demokrat Parti’den aday oluyor. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz’ın bugün itibarıyla DP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

MHP’den İyi Parti’ye geçti

31 Mart yerel seçimleri için partisi MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İyi Parti’ye geçen Kocamaz, İyi Parti’nin Mersin adayı olmuştu ama 19 Şubat’ta evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi geciktiği için adaylığı sıkıntıya girmişti. İyi Parti ve Kocamaz bunun üzerine arayışa girmişti ve DP’den adaylığı öne çıkmıştı.

DP’den açıklama

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz'ın DP'den adaylığının kesinleştiğini belirterek, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır" dedi.