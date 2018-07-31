İyi Parti'nin kuruluşunda "Gül" parmağı

Meral Akşener'in istifasıyla gündeme gelen İyi Parti'nin kuruluşunda Gül ve ekibinin rol oynadığı iddia edildi.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 14:46

İyi Parti’de Meral Akşener’in tekrar partinin başına geçip geçmeyeceği konuşulurken, Abdullah Gül hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İyi Parti’nin kuruluşunda Gül ve ekibinin olduğunu ama Akşener’i son anda yalnız bıraktıklarını ileri sürdü.

İyi Parti’de Gül parmağı

Diken’e konuşan Taşkın, İyi Parti’nin kuruluşuyla ilgili şu ana kadar konuşulmayan bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İyi Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili de konuşulmayan şeyler olduğunu ileri süren Taşkın, "Akşener ve Gül’ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener’i yalnız bırakıyor… Eğer bu doğruysa, AK Parti’nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi..." dedi.

“İyi Parti Akşener’siz güç kaybeder mi?"

“İyi Parti Akşener’siz güç kaybeder mi?" sorusuna Prof. Taşkın, "Bence Akşener’den daha güçlü bir aday yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener’siz sıkıntı yaşar" ifadelerini kullandı.