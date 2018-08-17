İyi Parti'nin FETÖ'cü ismi deşifre olmamak için Gülen'e "Fettoş" dedi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in iletişim danışmanı Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 11:03

FETÖ propagandası gerekçesi ile tutuklanan İyi Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Çoraklık’ın FETÖ'ye üye olmak ve zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği yer aldı.

Gülen’e “Fettoş” dedi

Sabah’ın haberine göre Çoraklık’ın 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlarda bulunduğu, darbe girişiminin başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildiği, FETÖ'ye yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladığı, meydanlardaymış havası yarattığı, deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "Fettoş" dediği ortaya çıktı.

FETÖ’ye hizmet eden paylaşımlarda bulundu

İddiaya göre Çoraklık, 17-25 Aralık darbe girişimi, 21 Temmuz 2014'te FETÖ'ye mensup polis amirlerinin gözaltına alınması ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün amacına hizmet eder paylaşımda bulundu. Darbeci askerleri sahiplenip ve masum gösteren paylaşımlarda bulundu.

FETÖ’cü hesapları RT etti

Çoraklık’ın incelenen telefonundan, "Burak Sayko Beğ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi. Çoraklık’ın bu kişiye sosyal medya paylaşımlarının delil olup olmayacağını sorduğu ortaya çıktı. Ayrıca Çoraklık’ın FETÖ’cü bir kullanıcının paylaşımı RT ettiği ve bunun sıkıntı olabileceği mesajlara yer aldı.

Montaj ses kayıtlarını paylaştı

Kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladı, kumpas soruşturmalarına karışan örgüt mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptı.

FETÖ’ye övgüler

Twitter'da 25 Aralık 2013'te yargısal darbe girişiminde "Diren hizmet", "Boyun eğme", "Hizmet adama molotof atmaz, Gül suyu atar" ve "Anlaşılan o ki beddua tuttu, hırsızların evine ateş yağacak" diye yazdı.

17-25 Aralık darbesini savundu

21 Temmuz 2014'te İstanbul'da sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu soruşturmasında gözaltına alınan FETÖ mensuplarını kastederek "Türk polisine yapılan bu operasyonu unutmayın. Sahur vakti, Müslümanlara zulmedenleri tarih unutmayacak" paylaşımında bulundu.