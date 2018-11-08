İyi Parti'nin adayları belli oldu!

Yerel seçimler için harekete geçen İyi Parti'nin İstanbul'da Ümit Özdağ'ı, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu'nu aday göstereceği ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Kasım 2018 11:43

İyi Parti’nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları açıklandı. Buna göre; Ümit Özdağ İstanbul için, Adana'da İsmail Koncuk Adana için, Şengül Hablemitoğlu İzmir için, Behçet Saatcı Muğla için, İsmail Ok da Balıkesir için aday gösterilecek.

İstanbul adayı Özdağ olacak

İyi Parti kulislerinde, yerel seçimlerle ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. İyi Parti, CHP ile güç birliği yapılacağı konuşulan il olan İstanbul için, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ aday gösterdi.

Kim, hangi ilin adayı?

Buna göre, İstanbul adayı Ümit Özdağ, Adana adayı İsmail Koncuk, İzmir adayı Şengül Hablemitoğlu, Muğla adayı Behçet Saatcı ve Balıkesir adayının da İsmail Ok olacağı belirtildi.