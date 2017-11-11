İyi Parti'nin açılışında skandal!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılış töreninde İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı.
Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini 'heyecanına' bağladı.
Grup Ayna'nın "Ceylan" şarkısı çalındı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener'in ismi ananos edilirken Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun konuşma öncesi unutulması üzerine Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener'in konuşmasına ara vermesinin ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.
10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı çalındı
Açılışta, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı.
PARTİ BİNASINI DEV ATATÜRK FOTOĞRAFI ASILDI
Parti binasına dev Atatürk fotoğrafı asıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.