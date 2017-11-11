İyi Parti'nin açılışında skandal!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılış töreninde İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu.

Güncellenme 11 Kasım 2017 16:00

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı.

Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini 'heyecanına' bağladı.

Grup Ayna'nın "Ceylan" şarkısı çalındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener'in ismi ananos edilirken Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun konuşma öncesi unutulması üzerine Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener'in konuşmasına ara vermesinin ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.

10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı çalındı

Açılışta, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı.

PARTİ BİNASINI DEV ATATÜRK FOTOĞRAFI ASILDI

Parti binasına dev Atatürk fotoğrafı asıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.