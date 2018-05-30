İyi Partilileri taşıyan araç kaza yaptı
Samsun'dan Ankara'ya giden İyi Partilileri taşıyan araç kaza yaptı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Milletvekili aday tanıtım toplantısı için Ankara'ya giden İyi Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu altı kişi yaralandı.
Olay sabah saat 07.30 civarında Kırıkkale Balışeyh mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara'ya İyi Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı yola çıkan Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol dahil 6 kişiyi taşıyan araç şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucunda, İyi Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Beleyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralandığı öğrenildi.
Milletvekili adayı Önder Fatih Şenol Kırıkkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar fakülte hastanesinde tedavi altına alındı.