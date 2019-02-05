İyi Partili vekil, AK Parti saflarına katılıyor
CHP'nin HDP ile ittifak içinde olması nedeni ile İyi Parti'den istifa eden Akkal'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin CHP ile yaptığı ittifaka tepki göstererek istifa etmişti. AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Akkal’ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı öğrenildi.
HDP yüzünden istifa etti
Akkal, İyi Parti’den istifasına yönelik yaptığı açıklamada, partisinin ittifak içinde olduğu CHP’nin üç büyük ilde HDP’li isimleri aday gösterdiğini belirtmişti.
Erdoğan parti rozeti takacak
İyi Partili ismin bugün AK Parti saflarına katılacağı belirtildi. İddiaya göre Akkal’a bugün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılacak. Tamer Akkal’ın katılması ile birlikte AK Parti’nin Manisa’daki milletvekili sayısı altıya yükselecek.