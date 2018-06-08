İyi Partili isimden Millet İttifakı'nı bölecek açıklama

Lütfü Türkkan, Karamollaoğlu’nun, ikinci tura CHP’nin adayı İnce’nin kalması halinde tabanını desteğe ikna etmekte zorlanacağını savundu.

Güncellenme 08 Haziran 2018 14:21

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak yaptırdıkları son anketi açıkladı. Buna göre, İyi Parti'nin yüzde 16.8'in altına düşmediğini ve Millet İttifakı'nda ortakları olan Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun, ikinci tura CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin kalması halinde tabanını desteğe ikna etmekte zorlanacağını savundu.

İyi Parti'nin tahminlerden fazla oy alabileceğini savunan Lütfü Türkkan, herkesin üçüncü bir çıkış yolu aradığını, ana muhalefete çok güvenemediğini, güvenmiş olmaları durumunda CHP'nin daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayacağını iddia etti.

Türkkan, üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İyi Parti'nin çıktığını, İyi Parti'yi milletin mutlaka bir yerde konumlandıracağını, yaptıkları anketlerin şu ana kadar yüzde 16.8'in altına düşmediğini, daha üste bile çıktıklarını söyledi.

Alttan gelen dip dalgasının İyi Parti'yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahmini olduğunu dile getiren Türkkan, daha önce bunu 83 yılında Özal'ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'sine de benzettiğini, gelecek dip dalgasının herkesi iki seksen yere uzatabileceğini belirtti.

Türkkan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Saadet Partisi seçmeninin CHP’nin adayı İnce'ye oy vermeyeceğini, bunu kesinlikle söylediğini, Muharrem İnce'nin kişiliğinden ziyade CHP'nin 50 yıldır Türkiye'de devam eden sağ seçmenin karşısındaki tavrının esas olduğunu, bunun sağ seçmenin bakışından kaynaklandığını söyledi.