İyi Partili isim FETÖ'nün hücre evinden çıktı

Adana merkezli FETÖ operasyonunda, hijyen evinde yakalanan İyi Partili bir isim tutuklandı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 11:32

Adana'da FETÖ'nün "hijyen evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi arasındaki bulunan İyi Parti'nin Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

12 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen evlerine operasyon düzenledi. Üniversitede okuyan öğrenciler kandırarak bu evlere yerleştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler burada 12 kişiyi gözaltına aldı.

İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de arasında olduğu zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

İyi Partili tutuklandı

Sağlık kontrolü yapılan zanlılardan İyi Partili Sefa B. önce adliyeye sevk edildi daha sonra da tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.