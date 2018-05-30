İyi Parti'den skandal HDP açıklaması

İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Çakıroğlu, Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini savundu.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 16:33

İYİ Parti Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Çakıroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Millet İttifakı’nın meclis çoğunluğunu sağlayabilmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini söyledi.

HDP kilit parti olacak

HDP’nin seçim sonucunu belirleyecek en kritik parti olduğunu ifade eden Çakıroğlu, bu konuda şovenizmin bir kenara bırakılması gerektiğini, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının neticesini belirleyecek olan kilit partinin HDP ve onun seçmenleri olacağını, HDP'nin barajı geçmesi durumunda Meclisteki çoğunluğu Millet İttifakı'nın sağlayacağını, aksi durumda ise Cumhur İttifakı'nın çoğunluk olacağını, somut değerlendirmelerin bunu gösterdiğini belirtti.

HDP’ye verilen oylar, Millet İttifakı’na gider

Çakıroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını, bu durumda Demirtaş’a oy veren kitlelerin oylarının nereye kayacağı ikinci turun galibini belirleyeceğini, ikinci turda HDP oylarının doğrudan Millet İttifakı’na gideceğini söyledi.

Yanıltıcı olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki yıldır yürüttüğü HDP düşmanlığına bakarak HDP oylarını alamayacağını düşünmenin yanıltıcı olacağını ileri süren Çakıroğlu, HDP ve Erdoğan’ın pragmatist olduklarını ve kendi yararlarına yönelik yeni ittifaklar planlayabilme ihtimallerinin her zaman için olağan sayılabileceğini düşünürsek her türlü pazarlığın masaya yatırılacağının da ortada olduğunu, HDP’nin kulağına PKK’nın ve Amerika’nın ne fısıldayacağının da belirleyici olacağını belirtti.