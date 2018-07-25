İyi Parti'den kafa karıştıran Akşener açıklaması

İyi Parti, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'den başka adayları olmadığını, ve Akşener'i aday göstereceklerini açıkladı.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 14:01

İyi Parti’de genel başkan krizi devam ediyor. Olağanüstü kurultay kararı alan partide Meral Akşener’in yeniden aday olmayacağını açıklaması büyük bir krize neden oldu. Akşener, sosyal medya hesabından "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" açıklamasında bulunmuştu. Bu karar sonrası ise İyi Parti’den flaş bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Aytun Çıray ''Akşener'i ikna edeceğiz başka adayımız yok'' dedi.

72 saat süre istedi

Evinin önünde nöbet tutan partililerden 72 saat süre isteyen Meral Akşener, süre dolmadan Twitter’dan açıklama yaptı. Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedi.

“Başka adayımız yok”

Akşener’in yaptığı bu paylaşım sonrası yaklaşık 15 dakika sonra İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan flaş bir paylaşım geldi. Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" ifadelerini kullandı.