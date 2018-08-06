İyi Parti'den istifalar sonrası ilk açıklama!

İyi Parti’de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifalarının ardından partiden açıklama geldi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 14:23

İyi Parti’de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifalarının ardından partiden açıklama geldi.

İyi Parti’den açıklama

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifanın tek taraflı bir tasarruf olduğunu, siyasetin 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurum olduğunu söyledi.

Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşıladıklarını belirten Çıray, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İyi Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatinde olduklarını, kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Halaçoğlu’ndan açıklama

İstifa kararlarının ardından ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, sergilenen tavırların Kurultay'da bir şekilde değişimin olmayacağını gösterdiğini, ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verilen mücadelenin aynının tekrarlandığını görmenin kendilerini son derece üzdüğünü, bu nedenle böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar verdiklerini, partideki tüm görevlerden istifa ettiklerini açıklamıştı.