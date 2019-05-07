İyi Parti'den flaş YSK hamlesi!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul kararının tekrar gözden geçirilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 16:13

İyi Parti, İstanbul kararının tekrar gözden geçirilmesi için YSK’ya başvuruda bulundu.

İmamoğlu, Akşener’i ziyaret etti

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İmamoğlu, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim" ifadelerini kullandı.

"Allah şahidim olsun ki..."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına tepki gösteren Akşener, 'Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun. Yaptıkları hırsızlığı anlatırken utanıyorum. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim' dedi.

YSK, seçimi iptal etmişti

YSK, dün yaptığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazı kabul ederek seçimi iptal etti.

Sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasına dayandırılan karar 4’e karşı 7 oyla alındı. Yenileme seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

YSK, Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleri seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları ise reddetti.