İyi Parti'den CHP'yi kızdıracak bir açıklama daha!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, kendilerine kalması durumunda CHP ile Millet İttifakı'na girmeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 12:18

İyi Parti'de Millet İttifakı'nı sona erdirmeye yönelik açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İradenin kendilerinde olması durumunda Millet İttifakı'nı kurmayacaklarını, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracaklarını söyledi.

Sol sol ile ittifak yapmalı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biri olduğunu, çatı adayı ile seçim kazanmanın mümkün olmadığını, bunun doğru bir strateji de olmadığını, sol sol ile ittifak kursun dediklerini, bununla yola çıktıklarını, daha sonra çok farklı gelişmeler olduğunu, o gelişmelerin zaruri olarak Millet İttifakı'na evet demelerine neden olduğunu, iradenin kendileri olması durumunda Millet İttifakı'nı kurmayacaklarını, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracaklarını iddia etti.

El öpen vekile uyarı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen vekilini uyardığını belirten Aydın, bu uyarıların yerinde olduğunu söyledi.

“Gömlek çıkarmak yok”

Aydın, "Biz MHP'nin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz.. İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok" dedi.