İyi Parti'den CHP'ye Mansur Yavaş şartı!

İyi Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda CHP ile ittifak yapabileceği iddia edildi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 14:06

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalara başlayan muhalefet kanadından İyi Parti’nin Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi durumunda CHP ile ittifak yapabileceği iddia edildi.

Bazı ittifaklar yapılabilir

Cumhuriyet’in haberine göre, hangi illerde ittifak beklentisi oluşursa, parti yönetimi o iller bazında ittifakı masaya yatıracak. Parti yönetimi, teşkilatlara da yerel seçimlerde adaylar ile ilgili konsensus oluşturulması için talimat verdi.

İki görüş dillendiriliyor

Parti içinde CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılması hakkında iki farklı görü dile getiriliyor. İlk görüşe göre, muhtemel bir ittifakta İyi Parti’nin oylarının CHP’ye kayabileceği belirtilirken, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi İyi Parti'nin oy kaybedebileceği ve MHP'den partiye gelecek oyların önüne geçilebileceği konuşuluyor.

CHP ile ittifak oy kaybettirir iddiası

Parti içinde konuşulan diğer bir görüş de, İyi Parti’nin özellikle belli başlı illerde CHP ile ittifaka gitmesi yönünde. İttifak kurulmadığı takdirde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de, AKP ve MHP işbirliğinin sonucu olarak bu belediyelerin yeniden AK Parti'de kalabileceği tartışılıyor. İttifak halinde ise özellikle bu üç büyükşehiri muhalefetin kazanma oranının daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

Mansur Yavaş’ta ittifak

Bu noktada da 2014 yerel seçimleri örnek gösteriliyor. CHP 'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesiyle birlikte, Yavaş'ın MHP tabanından da oy aldığı, Mart 2019'da yeniden Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde, İyi Parti 'nin destekleyebileceği ve Ankara'da CHP'nin karşısına bir aday çıkarmayabileceği dile getiriliyor. İyi Parti kanadı, İstanbul ve İzmir'de de ortak aday noktasında CHP ile bir araya gelinebileceği değerlendirmelerini de yapıyor. Bununla birlikte, MHP'nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa ile AKP'nin elinde bulunan Erzurum, Elazığ, Antalya gibi illerde ittifakın AKP ve MHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekiliyor.

İyi Parti ittifak kurmazsa ne olur?

Özellikle Antalya'da İyi Parti ile CHP'nin ittifaka gitmemesi durumunda, CHP'nin de MHP'nin de çok sayıda ilçe belediyesini yeniden AK Parti'ye kaptırabileceği vurgulanırken, ittifak halinde ise hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hem de çok sayıda ilçe belediyesi yönetiminin muhalefette olabileceği kaydediliyor.