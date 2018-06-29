İyi Parti'den bir istifa daha!

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Barut, beklediği bir siyasi partinin oluşturulamadığını gerekçesi ile istifa etti.

Güncellenme 29 Haziran 2018 16:13

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, partileşme sürecinin arzu edilen ve amaçlanan şekilde oluşmadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Barut, vefanın unutulduğunu, liyakatın terk edildiğini, demokratik kuralların, geçmişe olan kine ve fırsata kurban edildiğini, toplumun beklediği, herkesi kucaklayan bir kadronun oluşturulamadığını aktardı.

Tüm toplumun kendini içinde bulacağı bir söylemin ortaya konulamadığını bildiren Barut, yarınlarda yaşanacak daha büyük günaha ve vebale ortak olmamak adına Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.