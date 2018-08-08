İyi Parti'den Başkan Erdoğan'a destek açıklaması

İyi Parti Sözcüsü Çıray, ekonomi konusunda hükümeti eleştirirken Başkan Erdoğan'a bazı konularda destek verebileceklerini söyledi.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 11:49

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı verdi. Hükümetin ekonomik olarak geçtiği bu zor dönemde, dış ülkelere karşı dik durması durumunda "yanlarında oluruz" dedi.

Çıray, Başkan Erdoğan ve arkadaşlarının ekonomi konusunda artık hamaseti bırakması gerektiğini, mahalli seçimlerin unutulması gerektiğini, bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak yapısal tedbirler almaları gerektiğini söyledi.

Çıray, “Ayrıca, uyarıyor ve ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz" dedi.

Hızlı tedbir alınmaması durumunda, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacağını iddia eden Çıray, bankaların da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacağını ileri sürdü.