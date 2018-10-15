İyi Parti'den AK Parti hamlesi!

İyi Parti'nin Meclis'te ve yerel seçimlerde bazı şartlar karşılığında AK Parti'yi destekleyeceği iddia edildi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 09:27

24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi ile birlikte Millet İttifakı’nda yer alan İyi Parti, yerel seçimler öncesi AK Parti tabanını etkilemek için harekete geçtiği iddia edildi.

AK Parti’ye şartlı destek

Cumhuriyet’in iddiasına göre, İyi Parti yönetimi, partinin CHP ve HDP ile anılması kendilerine zarar verdiğini saptadı. Öte yandan bu kapsamda İyi Parti Meclis'te de AK Parti'ye ‘şartlı destek' verecek.

Meclis’te de AK Parti desteklenecek

AK Parti'nin hazırladığı bir yasa teklifinin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın veya Türkiye dış politikasının yararına olması halinde İyi Parti, o düzenlemeleri Meclis'te destekleyecek.

MHP-AK Parti oyları düşer iddiası

İyi Parti 'nin, yerel seçimlerde 'CHP ile birlikte ittifak halinde olmaktansa, bazı iller için işbirliği içinde olmayı' tercih edeceği belirtiliyor. İyi Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'AK Parti ve MHP ittifakının oylarını düşüreceği' değerlendirmeleri de yapılıyor.

Sonucu böyle değiştirmeyi planlıyorlar

Parti, 24 Haziran seçiminde il ve ilçelerde, ikinci ve üçüncü olan partilerin işbirliği yapmasıyla, yerel seçimin sonucunun değiştirilebileceğini de hesaplıyor.