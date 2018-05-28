İyi Parti'de üst düzey istifa

İyi Parti kurucularından olan Ruhat Mengi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 15:40

İyi Parti kucularından alan Gazeteci Ruhat Mengi, kurucu üyelikten ve genel idare kurulu üyeliğinden istifa etti.

İstifasını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Mengi, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı" ifadelerini kullandı. Mengi ayrıca, istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.