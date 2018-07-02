İyi Parti'de taht kavgası yaşanıyor

Meral Akşener'in Meclis dışında kalması Genel Başkan olmak isten Özdağ ve Aydın'ı harekete geçirdi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 13:00

TBMM'nin en yeni partisi İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili olmaması sebebi ile Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın olağanüstü kongre hesabı yaptığı iddia edildi. Akşener'i açıktan sert bir dille eleştiren Yusuf Halaçoğlu'nun Ümit Özdağ ile birlikte hareket ettiği ileri sürüldü.

Halaçoğlu açıktan eleştirmişti

Akşener'in partisinden az oymasına rağmen seçim sonuçlarını başarı olarak yorumlaması Halaçoğlu'nu kızdırmış ve "Cumhurbaşkanı olmak için yola çıktın, partinden az oy aldın" sözleri ile eleştirmesine neden olmuştu.

Halaçoğlu ve Özdağ birlikte hareket ediyor

İddiaya göre, Halaçoğlu'nun isyan bayrağı açmasındaki en büyük etken Ümit Özdağ. Kulislere göre Özdağ, Meclis'e giremeyen Genel Başkan Akşener yerine grup başkan vekili olmak istiyor.

Özdağ’dan Akşener atağı

Grup Başkanlığı için milletvekillerinden istediği desteği göremeyen Ümit Özdağ'ın Meclis Grup Başkanvekilliği için kulis yaptığı belirtiliyor. Özdağ'ın grup başkanvekili olarak öne çıkmayı ve bu süreçte Akşener'i sıkıştırarak olağanüstü kurultayı toplamayı ve genel başkanlığa aday olmayı planladığı iddia edildi.

Koray Aydın, Akşener’in koltuğuna talip

Öte yandan partinin diğer bir güçlü ismi Koray Aydın'da bu durumunda istifa etmek isteyenlerden biri. İddiaya göre, Akşener'in Meclis dışında kalması nedeniyle partide liderlik tartışması başlayacağı ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Koray Aydın'ın olağanüstü kurultayda liderlik arayacağı konuşuluyor. İyi Parti yönetimi kulislerinde ise Koray Aydın'ın genel başkanlık hevesinin bilindiği ancak bunun mümkün olmadığı belirtiliyor.