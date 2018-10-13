İyi Parti'de şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İyi Parti’nin kurucularından olan, MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, canlı yayında tekrar MHP’ye geçti.

Güncellenme 13 Ekim 2018 12:48

Partisine zaman zaman eleştirilerde bulunan Türk, Bahçeli’nin “İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık" daveti üzerine eski partisi MHP’ye geçme karar aldı.

İyi Parti’den istifa etti

İyi Parti’nin içinde Ülkücülerin ciddi rahatsızlığı olduğunu iddia eden Türk, İyi Parti’den istifasını verdiğini, Bahçeli’nin kollarını açtığını, Ülkücülere yakışanın geri dönmek olduğunu söyledi.

“Binlerce ülkücü MHP'ye geçmeyi düşünüyor"

Binlerce İyi Partili Ülkücünün MHP’ye dönmeyi düşündüğünü belirten Oğuzhan Türk, "7 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'nin içinde bulunan ülkücülerin çoğunluğu AKP ile koalisyona girmediği için Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ülkücüler neden devlet yönetmeye talip olmuyor diye Bahçeli'ye saldırdı. Geldiğimiz süreçte 7 Haziran'da neden koalisyon kurmadın diye eleştirilen Devlet Bahçeli şimdi neden koalisyon kurdun diye eleştiriliyor. Bu eleştirileri yapan sadece ben değilim, yüzlerce, belki binlerce ülkücü MHP'ye geçmeyi düşünüyor" dedi.

İyi Parti, AK Parti’nin alternatifi olmak için kuruldu

Oğuzhan Türk, Meclis'in en erkek egemen ve yaşlı grubunun İyi Parti'de olduğunu, İyi Parti’nin, ülkücü hareketi bölmek ve CHP'deki memnuniyetsiz seçmenin kafasını karıştırmak için ortaya çıktığını, hayallerinin AK Parti’nin yerine gelecek bir alternatif olmak olduğunu, İyi Parti’nin AK Parti'nin değil, MHP'nin alternatifi olmaya çalışıp onun rolünü almaya çalıştığını söyledi.