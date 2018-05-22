İyi Parti'de listeye alınmayan kurucu isim ateş püskürdü

Büyük umutlarla siyasi hayatına başlayan İyi Parti'de çatlak sesler bitmiyor. Bu kez de parti kurucusu yönetime ateş püskürdü.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 10:38

İyi Parti'nin kurucu isimlerinden Yusuf Halaçoğlu liste dışında kalınca ortalık karıştı. MHP'deki muhalif hareketi başlatan isimlerin başında gelen Halaçoğlu, ilk günden bu yana İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında yer aldı ama milletvekili listelerinde gerekli ilgiyi göremedi. Sözcü'ye açıklama yapan tecrübeli siyasetçi, "Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim" ifadelerini kullandı.

Eşi ve kendisi mağdur olmuş

MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiği zaman araştırma görevlisi olan eşini Ankara’dan İzmir'e tayin ettiklerini belirten Halaçoğlu, eşinin İzmir'de kaldığını, iki küçük çocuğuna bizzat kendisinin bakmak zorunda kaldığını, aile bütünlüğü bozulduğunu, aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara’dan aday gösterilmeyi talep ettiğini, parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmasını isteyince kabul etmediğini, İyi Parti için mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadıklarını, aday yapılmamasına çok tepkili olduğunu, milletvekili olmasının önemli olmadığını ama yapılan uygulamaya kırgın olduğunu söyledi.

Gençlik Kolları Başkanı da istifa etti

Öte yandan İyi Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel aday gösterildiği yer beğenmeyince adaylıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini belirterek bu kararını duyurmuştu.

Açıklamada, "24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin başarısı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.