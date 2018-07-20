İyi Parti'de "kimlik bunalımı" toplantısı!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin yeniden yapılandırılması için ve bundan sonra kimle yola devam edeceğini belirlemek için partilileri Afyon'da topladı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 11:22

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün başlayan ve üç gün sürecek olan Afyon kampında partisinde bazı düzenlemelere gidecek. Burada yola kimlerle devam edeceği konusunda karar alacak olan Akşener, kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konukları konuşmacı olarak davet etti.

350 İyi Partili isim katılacak

Afyon'da bugün başlayan ve 22 Temmuz akşamı bitecek olan kampa, yaklaşık olarak 350 İyi Parti yöneticisini katılması bekleniyor. Partinin tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma ortamı sağlanması gerektiğini düşünen yönetimin böyle bir karar aldığı belirtildi.

İyi Parti’nin kimliği oturtulacak

Burada yapılacak toplantıda, MHP'den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İyi Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek.

Akşener, kiminle yola devam edecek?

İyi Parti kulislerine göre, kamp sonrası parti yeniden yapılandırılacak ve bu kapsamda yeni adımlar atılacak. Kampa katılacak Başkanlık Divanı, GİK üyeleri ve milletvekilleri ile yapılacak toplantıların ardından Akşener, kiminle yola devam edeceğine karar verecek.

İstifaların önüne geçilecek

Genel Başkan Akşener'in sürekli bir kriz havası yaratılmasından rahatsız olduğu ve istifaların önüne geçmek için bu toplantıya karar verdiği ifade edildi.

Merkez partisi görüntüsü kazanılacak

Öte yandan, partide eski ve yeni sinir uçlarını törpüleyerek yerel seçimler öncesinde İyi Parti’nin tamamiyle bir ‘merkez partisi’ görüntüsüne sahip olabilmesi için adımlar atacağı öğrenildi.