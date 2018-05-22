İyi Parti'de kimler listede, kimler liste dışı?

Aday listesini açıklayan İyi Parti'de bazı isimler dikkati çekerken, partinin kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun liste dışı kalması şaşkınlık yarattı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 10:08

İyi Parti'nin de 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesi belli oldu. Lİstede sürpriz isimlere yer verilirken, İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun aday listesinde olmayışı dikkati çekti. İddiaya göre Halaçoğlu İzmir ya da Ankara’dan aday gösterilmeyi talep etti ancak yönetim Kayseri'den aday olamasını istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Halaçoğlu da liste dışında kaldı. Listede dikkati çeken başka önemli isimler de var.

Hangi isim nereden aday?

Eski Kamusen Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Konuk, Adana 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Balyoz kumpası mağduru Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Adana 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Siyasi partiler arasında listesi en çok merak edilenlerin başında gelen İYİ Parti’de milletvekili adayları belli oldu. İYİ Parti Divan Kurulu'nda yer alan isimlerin hangi bölgeden aday gösterildiği de açıklandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar 1. sıradan aday oldu. Eski Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Akcan da Afyonkarahisar 2. sıradan aday oldu. Eski Bayındırlık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara 1. Bölge, 1. sıradan aday oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara 3. bölge, 1. sıradan milletvekili adayı.

Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölüm Başkanı Ayhan Altıntaş Ankara 3. bölge 2. sıradan aday oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın eski yöneticilerinden ve Sözcü gazetesi yazarı Ayşe Sucu Ankara 3. bölgeden 5. sıra adayı oldu.

Emekli Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın AdnanSezgin,Aydın'dan 1. sıra adayı oldu.

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir 1. sıradan aday oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu Bursa 1. bölgeden 1. sıra adayı oldu.

Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan Bursa 2. bölgeden 1. sıra adayı oldu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır 1. sıradan aday olarak gösterildi.

Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep'ten 1. sıradan aday oldu.

Gaziantep Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ömer Arpacıoğlu Gaziantep 4. sıradan aday olarak gösterildi.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur, Isparta 1. sıradan aday oldu.

Eski Vali Behiç Çelik, Mersin'de 1. sıradan aday olarak gösterildi.

İyi Parti'nin yöneticileri nereden aday oldu?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1. bölgeden 1. sıra adayı oldu.

Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik de İstanbul 1. bölgeden 2. sıra adayı olarak gösterildi.

Sinema yönetmeni Onur Aydın, İstanbul 1. bölgeden 6. sıra adayı yapıldı.

21.yy Enstitüsü Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İstanbul 2. bölgeden 1. sıradan aday oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker, İstanbul 2. bölgeden 2. sıra adayı.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı olarak gösterildi.

Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen İstanbul 3. Bölge 4. sıra adayı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dursun Müsavat Dervişoğlu İzmir 1. bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan da İzmir 1. Bölge 3. sıra adayı oldu.

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İzmir 2. bölgeden 1. sıra adayı gösterildi.

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu İzmir 2. bölgeden 3. sıra adayı oldu.

15 Temmuz gazisi emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, Kayseri'den 2. sıra milletvekili adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan Kocaeli'den 1. sıra adayı oldu.

Emekli Albay, Balyoz kumpasI mağduru Ali Türkşen, Kocaeli'den 2. sıra adayı gösterildi.

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Harun Demirkaya Kocaeli 3. sıra adayı oldu.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş Konya 1. sıradan aday olarak gösterildi.

Konya 3. sırada ise Prof. Dr. Sevil Sargın yer aldı.

Eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel Yozgat 1. sıradan aday oldu.

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kayseri İYİ Parti Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun ise aday gösterilmemesi dikkat çekti.