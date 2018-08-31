İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Şeker'in istifasını yorumlayan Akşener, partisinden istifa ediyorsa vekilliği de bırakması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 21:45

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istifa eden İyi Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker hakkında açıklama yaptı. Akşener, hiçbir gerekçe göstermeden istifa eden Şeker’in vekilliği de bırakması gerektiğini söyledi.

İyi Parti milletvekili ve bir önceki dönemde genel başkan yardımcısı olan Şeker’in istifası parti içi tartışmalara neden oldu. İstifa dilekçesini Yargıtay'a gönderen Şeker, herhangi bir gerekçe göstermedi.

Konu hakkında açıklama yapan Meral Akşener, Şeker'in istifasında herhangi bir gerekçe göstermediğini, Şeker’i ilkeli biri olarak tanıdıklarını, partisinden istifa ediyorsa vekilliği de bırakması gerektiğini, ilkeli olmanın bunu gerektirdiğini söyledi.

Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.