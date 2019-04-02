İyi Parti'de deprem! Üst düzey isim istifa etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 02 Nisan 2019 17:00

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor" dedi.

"Kararını TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır"

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdağ'ın, bugün itibarıyla bu görevinden ayrıldığını hatırlattı.

Özdağ'ın istifa kararını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen ay yaptığı istişarenin ardından aldığını aktaran Paçacı, "Özdağ bu kararı TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır" ifadesini kullandı.