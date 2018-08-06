İyi Parti'de deprem! Akşener'e en yakın isim istifa etti

MHP’den istifa ederek İyi Parti’nin kuruluşunda yer alan Yusuf Halaçoğlu, beraberinde iki isimle birlikte istifa etti.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 11:37

MHP’den istifa ederek İyi Parti’nin kuruluşunda yer alan ve geçen dönem partinin 5 vekilinden biri olan Yusuf Halaçoğlu ve beraberindeki iki isim istifa etti.

Halaçoğlu ile birlikte İyi Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

Tüm görevlerinden istifa ettiler

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, sergilenen tavırların Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını gösterdiğini, bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verilen mücadelenin aynının tekrarlandığını görmenin kendilerini son derece üzdüğünü, bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar verdiklerini, partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Akşener’in yüzüne söylemiş

Hiçbir partiye geçmeyeceklerini de belirten Halaçoğlu, MHP’ye geçmeyi düşünmediklerini, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e hatalarını Afyon’da söylediğini, o günden sonra konuşmadıklarını ifade etti.

Akşener’e tepki

Üç isim istifasında, partideki bazı kimselerin, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladıklarını, seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptıklarını, genel başkanın bu sözlere karşı sessiz kaldığını açıklamasında bulundu.

İstifa nedenleri ne?

Üç içim yaptıkları açıklamada, beri mücadele ettiklerini, mücadelenin İyi Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut haline getirdiğini, partinin kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırıldığını, sergilenen tavırların ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını gösterdiğini, bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verilen mücadelenin aynının tekrarlandığını görmenin kendilerini üzdüğünü, bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar verdiklerini, bu nedenle tüm görevlerinden istifa ettiklerini, her şeyin Türkiye ve Türk milleti için olduğunu söyledi.