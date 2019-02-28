İyi Parti'de bir istifa daha!

İyi Parti’nin Muş Belediye Başkanı adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan çekildi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 10:31

Partinin İl Başkanı Ramazan Aşık, aday Çelikoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İyi Parti olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını, bu istifanın çok anlamsız olduğunu söyledi.

Çelikoğlu'nun kendi iradesiyle adaylık müracaatı yaptığını belirten Aşık, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldığını, Çelikoğlu'nun neden böyle bir karar aldı anlamadığını, istifasıyla ilgili soruların muhatabının il teşkilatı olmadığını, iki gün içinde yeni adayı açıklayacaklarını söyledi.

Adaylıktan istifa eden Erkan Çelikoğlu ise bir açıklama yapmadı.