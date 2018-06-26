İyi Parti'de bir fiyasko daha!

Yurtdışı oylarının dağılımı sonrası İyi Parti'den iki milletvekili daha eksildi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 11:01

İyi Parti ilk kez girdiği seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, 43 milletvekili çıkardı. Çanakkale’den Rıdvan Uz ile Osmaniye’den Mehmet Temel’in vekilliği yurtdışı oyların dağıtımıyla birlikte düştü.

Akşener, partisinin gerisinde kaldı

Hürriyet'in haberinde 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İyi Parti'nin 4 milyon 983.794 seçmenin oyunu aldığı belirtildi. 250.000 imza ile cumhurbaşkanı adayı olan İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in oyu, yüzde 7.3’te kaldı.

Kimler Meclis’e giremedi

Oyuncu Mehmet Aslan, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan ve hapis yatan Ali Türkşen, Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, halk ozanı Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer Meclis’e giremedi. Rıdvan Uz ile Mehmet Temel’in vekillikleri de yurtdışı oylarının dağıtılması sonrası düştü.

Akşener'in kurmayları olan üç isim aday olmazken, aday olan iki isim ise Meclis'e giremedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Ayfer Yılmaz ve Ahmet Ersagun Yücel seçilemedi.

Kimler Meclis’e girdi?

Genel başkan yardımcıları İsmail Koncuk, Koray Aydın, Şenol Bal, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Adnan Sezgin, Lütfü Türkkan ile Akşener’in ekonomi kurmayı olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Sekreter Aytun Çıray Meclis’e girdi.

Eski Bayındırlık Bakanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile eski Devlet Bakanı Ahat Andican Meclis’te yer aldı.

En yüksek oyu nereden aldı?

İyi Parti ve Akşener, en yüksek oyu Burdur'dan aldı. Burdur’da 26.899 seçmenin oyuyla yüzde 15’e ulaşırken, milletvekilliği seçimlerinde de İyi Parti’nin en çok oyu aldığı il, yüzde 20 ile Burdur oldu.

İstanbul ve Ankara’dan kaç oy aldı?

İyi Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir’den toplam 15 milletvekili çıkardı.