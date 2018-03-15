İYİ Parti'de bir çatlak daha!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem sosyal medya hesabından görevi bıraktığını duyurdu.

Güncellenme 15 Mart 2018 09:30

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem Twitter'dan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Erdem, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrıldığını, siyasi hayatı boyunca kendisine destek veren bütün dostlarına teşekkür ettiğini, herkesten haklarını helak etmelerini istediğini belirtti.