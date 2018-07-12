İyi Parti'de "ben aslında neyim" krizi!

DP Genel Başkanı Uysal, listesinden milletvekili olduğu İyi Parti hakkında çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 15:56

İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın aynı zamanda İyi Parti'nin milletvekili olduğunu söyledi.

Uysal’dan açıklama

Uysal daha önce İyi Parti'den istifa ettiği söylentilerine, "Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti'ye hiç geçmedim. Üyesi olmadığım İYİ Parti'den istifa ederek DP'ye geçmem de söz konusu değildir" ifadeleri ile yanıt vermişti. Gümüş, Uysal'ın bu sözlerini değerlendirdi.

Uysal'ın İyi Parti milletvekili olduğunu belirten Gümüş, kendisiyle görüştüğünü ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı.

Gümüş’ten açıklama

Gümüş, "Biliyorsunuz seçimlerde ittifak yasası vardı. İttifak yasasına göre partiler ortak seçime girerken kendi partilerinden istifa edip diğer partiye geçmeleri gerekmiyor. Zaten şu anda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici de aynı durumda. Gültekin Uysal, İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Şu anda ben Gültekin Bey ile de görüşüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Seçimden önceki durum neyse seçimden sonraki durum da aynısıdır. Gültekin Bey, DP Genel Başkanı ve aynı zamanda da İYİ Parti'nin milletvekilidir" dedi.