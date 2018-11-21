İyi Parti'de anahtar krizi

İyi Parti Isparta Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, partiden kovulunca anahtarı teslim etmedi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 12:47

İyi Parti Isparta Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, son seçimlerden sonra genel merkezin istifa talimatına uymadı.

Eleştiriler nedeni ile ihraç edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur’la ilgili eleştiriler yapan ve kesin ihraç talebi ile partinin Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yüksel, partiden ihraç edildi.

Anahtarı vermedi

İhraç edildikten sonra il yönetimi tarafından karar Yüksel’e tebliğ edildi. İddiaya göre Yüksel, bu durumu kabullenmedi ve parti binasının anahtarlarını gelen yöneticilere teslim etmedi.

Kapı çilingirle açıldı

Bu gelişme sonrası Yalvaç’a giden İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kabalak, ilçe binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı ve parti yönetimini devraldı. Yalvaç ilçe teşkilatına yakında yeni atama yapılacağı belirtildi.