İyi Parti'de anahtar krizi
İyi Parti Isparta Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, partiden kovulunca anahtarı teslim etmedi.
İyi Parti Isparta Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, son seçimlerden sonra genel merkezin istifa talimatına uymadı.
Eleştiriler nedeni ile ihraç edildi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur’la ilgili eleştiriler yapan ve kesin ihraç talebi ile partinin Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yüksel, partiden ihraç edildi.
Anahtarı vermedi
İhraç edildikten sonra il yönetimi tarafından karar Yüksel’e tebliğ edildi. İddiaya göre Yüksel, bu durumu kabullenmedi ve parti binasının anahtarlarını gelen yöneticilere teslim etmedi.
Kapı çilingirle açıldı
Bu gelişme sonrası Yalvaç’a giden İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kabalak, ilçe binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı ve parti yönetimini devraldı. Yalvaç ilçe teşkilatına yakında yeni atama yapılacağı belirtildi.