İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni baraj korkusu sardı!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gül'ü ortak aday yapmak isteyen Karamollağolu, Akşener'i ikna edememişti. İki lider bu kez milletvekili seçimleri için bir araya geldi.

Güncellenme 26 Nisan 2018 16:02