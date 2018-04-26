İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni baraj korkusu sardı!
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gül'ü ortak aday yapmak isteyen Karamollağolu, Akşener'i ikna edememişti. İki lider bu kez milletvekili seçimleri için bir araya geldi.
Dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iel görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.
İki lider Salı günü de bir görüşme yapmış, yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Gül'ü çıkarmak isteyen Karamollağolu, bu konuda Akşener'i ikna edmeyince hesapları ellerinde patladı.
Bu gelişmeler yaşanırken aday olacağını bir kez daha açıklayan Akşener, Saadet Partisi ile milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak bakıyor. Yapılacak bu ittifakla Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin barajı aşması düşünülüyor.