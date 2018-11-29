İyi Parti ve HDP arasında "sayın" gerginliği

HDP Şırnak Milletvekili Kaçmaz'ın Meclis'teki konuşmasında Öcalan için "sayın" ifadesini kullanması gerginliğe neden oldu.

Güncellenme 29 Kasım 2018 11:07

Meclis Genel Kurulunda, yerel seçimler kapsamında ittifak görüşmeleri devam eden İyi Parti, CHP ve HDP arasında “Sayın” tartışması yaşandı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu olması ve bazı gözaltılarla ilgili eleştirilerde bulunurken terör örgütü elebaşı Öcalan ile ilgili "sayın" ifadesini kullandı.

İyi Parti Başkanvekili Lütfü Türkkan, dünyadaki hiçbir ülkede terör örgütü lideri için “sayın” ifadesinin kullanılmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Türkkan’ın bu sözleri sonrası İyi Parti ve AK Parti sıralarında alkışlar yükseldi.

Bu ifadeyi her seferinde ısrarla kullananlara karşı tepki göstereceklerini belirten Türkkan, İyi Partili bazı milletvekilleri ve HDP’liler arasında tartışma yaşandı.

HDP grubuna tepki gösteren Türkkan, "Artistlik yapmayın, oturunuz yerinize. Sayın mayın yok burada. Teröriste 'sayın' diyemezsiniz. Aklınızı başınıza devşirin. Hadi yürü" sözleri ile tepki gösterdi.