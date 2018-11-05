İyi Parti ve CHP seçimlere bu formülle girecek

İyi Parti ve CHP'nin bağımsız aday formülünde birleşecekleri iddia edildi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 14:23

Yerel seçimler için ittifak arayışları devam ediyor. CHP ve İyi Parti’nin ortak aday göstermesi durumunda bu adayın hangi partinin listesinden gösterileceğine dair formül arayışında sona gelindi.

Bağımsız aday formülü

İyi Parti kulislerine göre, olması muhtemel bir ittifak halinde partilerin yetkili birimlerinden de onay alındıktan sonra uzlaşılan ismin “bağımsız aday” gösterileceği belirtildi.

Akşener’den açıklama

Milliyet’in haberine göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday ya da seçimde iş birliğine dair herhangi bir resmi veya gayri resmi bir görüşme olmadığını söyledi. Yerel seçimlerde her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirtti.

Akşener, burada bahsedilenlerin Saadet Partisi ve CHP olduğunu, ittifakın zaten olmayacağını ama güç birliği veya iş birliği kurabileceklerini, henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmesi olmadığını, siyasilerin birbiriyle görüşmesini kimsenin engelleyemeyeceğini, bakıp, göreceklerini çok bir şey söyleme imkanları olmadığını söyledi.

“Resmi görüşme söz konusu değil”

İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile İyi Parti'nin 'ortak aday' çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, "Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil" ifadesini kullandı.