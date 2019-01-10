İyi Parti ve CHP, Şahin adaylığı konusunda ne düşünüyor?

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'da İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı olacağı iddiası hakkında iki partiden de açıklama geldi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 11:28

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP’nin ve İyi Parti’nin Ordu’dan ortak adayı olacağı iddiası tartışmalara neden oldu.

İyi Parti teşkilatının talebine CHP’li yöneticilerin olumsuz cevap verince tartışmalar daha da alevlendi.

İyi Parti ne düşünüyor?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu konudaki görüşlerini anlattı. Sarıkaya, Akşener’in İdris Naim Şahin konusunun il teşkilatından öneri olarak geldiğini söylediğini, ısrarlı bir talep olmadığını, Ordu’nun CHP ile yapılan ittifak dışındaki bir il olduğunu, İyi Parti’nin de Şahin aday gösterme gibi bir niyeti olmadığını belirttiğini aktardı.

CHP ne düşünüyor?

İyi Parti’den sonra konuya dair CHP’den de bir açıklama aldığını belirten Sarıkaya, Şahin'in "CHP ile İYİ Parti ortak gösterirse aday olurum" yönündeki yaklaşımı da toplantıda "kendinden menkul arayışlar" olarak değerlendirildiğini, İyi Parti’den sonra CHP’nin de etkin isimlerine de bu konuyu sorduğunu, "Şahin'in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok” şeklinde tepki aldığını, Ordu için Şahin’in adaylığının iki parti içinde mümkün olmadığını yazdı.