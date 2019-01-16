İyi Parti ve CHP, HDP'li isimde anlaştı

CHP ve İyi Parti tarafından kurulan Millet İttifakı'nın Gaziantep'te eski HDP'li isim Celal Doğan'ı aday göstereceği ileri sürüldü.

Güncellenme 16 Ocak 2019 11:10

CHP ve İyi Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı’nın yerel seçimler kapsamında Gaziantep için daha önce buranın büyükşehir belediye başkanı olan ve HDP’li eski milletvekili olan Celal Doğan'ı aday göstereceği iddia edildi.

Büyük talep var

Gaziantep GAP’a açıklama yapan Celal Doğan, iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığını açıklayacağını, adaylığı için büyük talep geldiğini söyledi.

CHP teşkilatları da istekli

Aday olması konusunda CHP’nin Gaziantep il ve ilçe örgütleri ile çok sayıda kesimden talep geldiğini ileri süren Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı.