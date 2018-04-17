İYİ Parti seçime giremiyor iddiası

CHP'li Özel, İYİ Parti'nin 41 ilde örgütlenmediğini ve büyük kurultayından 6 ay geçmediğini hatırlatarak seçime girmeme tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Güncellenme 17 Nisan 2018 15:43

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine panik olan muhalafetten art arda açıklama geliyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim olursa İYİ Parti'nin bu seçime giremeyeceğini iddia etti.

Erken seçime hazırız

Özel, CHP'nin seçime hazır olduğunu, ilk kararlarının arkasında olduklarını, Bahçeli'yi buna zorlayan sebeplerin bulunmasının gerektiğini, CHP'nin erken seçimden kaçmayacağını söyledi.

“İYİ Parti seçime katılamaz”

Seçimin 26 Ağustos'ta olması durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini iddia eden Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos'a seçimi çekmek istemiştir" dedi.

"Kılıçdaroğlu bu çağrıyı daha önce yaptı"

Kılıçdaroğlu'nun daha önce erken seçim çağrısı yaptığını belirten Özel, "Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Gelin Anayasa değişikliğine gitmeyelim, ondan önce parlamento seçimlerini yapalım' demişti, reddetmişlerdi. Genel Başkan, 'seçimler geliyor yakında' diye defalarca vurguladı" ifadelerini kullandı.

"Devlet Bahçeli artık bir aktör değil”

Özel ayrıca, "Devlet Bahçeli artık bir aktör değil, bir aktörün yardımcısı. Bahçeli iradesini saraya teslim ettiği günden bu yana, Bahçeli'ye Genel Başkan seviyesinde yanıt vermiyoruz" şeklinde konuştu.