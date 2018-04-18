İyi Parti seçime girebilecek mi? Başbakan Yıldırım açıkladı

Erken seçime gidilmesi sebebi ile İyi Parti hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama da Başbakan Yıldırım'dan geldi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 17:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la alınan ortak kararla erken seçime gidileceği ve 24 Haziran 2018'de seçim yapılacağı ilan edildi. Bu kapsamda en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de İyi Parti'nin bu seçimlere girip girmeyeceği oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK'nın karar vereceğini, 24 Haziran'ın iyi bir tarih olduğunu belirtti.

Meral Akşener meydan okudu

Seçime girip girmeyeceği konusunda belirsizliğini koruyan İyi Parti'den de açıklama yapılmıştı. Partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yaptığı açıklamada, "Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize" dedi.