İYİ Parti seçim yardımı alacak mı?

Bir partinin TBMM'de grubunun olması, hazine yardımı için tek başına yeterli olmadığından dolayı İYİ Parti seçim yardımı alamıyor.

Güncellenme 24 Nisan 2018 16:43

24 Haziran seçimlerine girip girmeyeceği tartışma konusu olan İYİ Parti'ye CHP'den 15 milletvekili transfer olmuştu. Bu sayede seçime girememe gibi bir sorunu kalmayan İYİ Parti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP sayesinde Meclis'te grup kuran İYİ Parti'nin seçim yardımlarından da yararlanacağı ileri sürülmüştü ama işin aslı hiç de öyle değilmiş.

Grup kursa bile yardım alamıyor

Siyasi Partiler Kanununa göre, bir partinin hazineden yardımı alabilmesi için son seçimlerde en az yüzde 3 oy alabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, İYİ Parti son seçimlere katılmadığı için grup kursa bile hazine yardımı alamıyor.

YSK’nın kararı

YSK, "Bir partinin TBMM'de grubunun olması, hazine yardımı için tek başına yeterli değil'' kararını verdi.

“Ödemeler üç katını geçemez”

2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor: ‘'Son Milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez."

Bu yıl ne kadar ödendi?

Ayrıca, partilere bu yıl başında toplamda, 273.7 milyon TL verildi. Bunlardan, AK Parti'ye 139 milyon TL, MHP'ye 33.4 milyon TL, HDP'ye de 30.2 milyon TL ödendi. Erken seçime gidildiği için 547.4 milyon TL daha ödeme yapılacak.

Seçimlerde ne kadar ödenecek?

Bu kapsamda, AK Parti'ye 278 milyon TL, CHP'ye 142.2 milyon TL, MHP'ye 66.8 milyon TL, HDP'ye de 60.4 milyon TL daha ödenecek. Böylece bu yıl siyasi partilere toplamda 821.1 milyon TL ödenmiş olacak.